Два крупных международных военных учения планируются в Латвии в сентябре-ноябре текущего года

Осенью на территории Латвии планируется организовать два крупных международных военных учения, сообщает агентство BNS со ссылкой на латвийское Минобороны.

Так, с 23 сентября по 6 октября пройдут совместные учения Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии и подразделений иностранных вооруженных сил под названием "Серебряная стрела". Во время учений будут отрабатываться навыки командования, планирования и руководства оборонными операциями.

В учениях примут участие подразделения вооруженных сил Польши, Словакии, Словении, Литвы, Эстонии, Латвии и дислоцированной в Латвии боевой группы НАТО под руководством Канады.

С 28 октября по 10 ноября в Латвии пройдут учения НВС и подразделений иностранных вооруженных сил под названием Furious Axe. Это тактические полевые учения, в которых примут участия подразделения вооруженных сил Латвии и дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО под управлением Великобритании.

И в учениях "Серебряная стрела", и в "Furious Axe" примут участие примерно по 500 иностранных военных.

Проведение учений еще должно утвердить правительство.