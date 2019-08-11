События

10:57 11.08.2019

Полиция устанавливает обстоятельства гибели однолетнего ребенка в Харькове

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В Харькове в субботу вечером 1-летний мальчик утонул в ванне.

"Предварительно установлено, что около 18:00 отец ребенка, набрав полную ванну воды, повел сына купаться и оставил его в ванной комнате без присмотра на несколько минут. Когда мужчина вернулся в комнату, он обнаружил ребенка под водой. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Тело погибшего ребенка без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Теги: #ребенок #украина #смерть #харьков
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