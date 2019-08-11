События

10:54 11.08.2019

В Днепре столкнулись машина скорой помощи и грузовик, пятеро человек пострадали

1 мин читать
В Днепре столкнулись машина скорой помощи и грузовик, пятеро человек пострадали

В Днепре в результате столкновения автомобиля скорой помощи и грузовика на перекрестке пострадали пять человек, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

"Авария произошла 10 августа около 18:50 на регулируемом перекрестке ул. Байкальского и ул. Академика Образцова в г. Днепр. Предварительно установлено, что 28-летний водитель грузового автомобиля "Mercedes-Benz", который двигался на зеленый свет светофора, допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, водитель которого пересекал перекресток на красный свет с включенными маячками и звуковой сигнализацией", - говорится в сообщении, на сайте ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

В результате ДТП пострадали пять пассажиров скорой помощи - четыре женщины и мужчина. Их доставили в городскую больницу.

"По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Следователи выясняют все обстоятельства и причины ДТП", - подытожили в полиции.

Теги: #днепр #пострадавшие #дтп #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:57 11.08.2019
Полиция устанавливает обстоятельства гибели однолетнего ребенка в Харькове

Полиция устанавливает обстоятельства гибели однолетнего ребенка в Харькове

10:26 11.08.2019
Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам

Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам

09:47 11.08.2019
В МИД Украины выразили протест на визит Путина в оккупированный Крым

В МИД Украины выразили протест на визит Путина в оккупированный Крым

09:46 11.08.2019
В МИД Украины выразили протест на визит Путина в оккупированный Крым

В МИД Украины выразили протест на визит Путина в оккупированный Крым

09:35 11.08.2019
В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

09:09 11.08.2019
Два автобуса и легковушка столкнулись в Азербайджане, один человек погиб и 19 пострадали

Два автобуса и легковушка столкнулись в Азербайджане, один человек погиб и 19 пострадали

08:36 11.08.2019
На судне, перевозившем топливо для Черноморского флота РФ, проводится обыск - прокуратура АРК

На судне, перевозившем топливо для Черноморского флота РФ, проводится обыск - прокуратура АРК

07:20 11.08.2019
Боевики в субботу тринадцать раз нарушили режим тишины на Донбассе, один военнослужащий погиб, один получил ранения – штаб ООС

Боевики в субботу тринадцать раз нарушили режим тишины на Донбассе, один военнослужащий погиб, один получил ранения – штаб ООС

01:32 11.08.2019
Джемилев прокомментировал заявление Эрдогана по Крыму

Джемилев прокомментировал заявление Эрдогана по Крыму

23:13 10.08.2019
Пиротехники ГСЧС уничтожили 3 боеприпаса времен Второй мировой войны

Пиротехники ГСЧС уничтожили 3 боеприпаса времен Второй мировой войны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам

В МИД Украины выразили протест на визит Путина в оккупированный Крым

"Шахтер" обыграл "Динамо" в Киеве в 3-м туре УПЛ

В День Независимости состоится Марш защитников Украины при участии ветеранов

На проспекте Сахарова в Москве собралось 20 тысяч человек

ПОСЛЕДНЕЕ

На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнули беспорядки между собравшимися на молитву мусульманами и полицией

Арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, предложила сепаратистам перемирие и экстренный саммит – СМИ

Трамп вновь усомнился в умственных способностях Байдена

Мусульмане отмечают Курбан-байрам

Участники митинга на проспекте Сахарова не обращались к медикам из-за травм

Пакистан приостановил торговлю с Индией из-за ситуации вокруг Кашмира

Задержаны около 140 участников несогласованной акции в центре Москвы – полиция

В мечети в Осло произошла стрельба, нападавший задержан – СМИ

"Шахтер" обыграл "Динамо" в Киеве в 3-м туре УПЛ

Боевики в субботу четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе, погиб военнослужащий Национальной гвардии – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА