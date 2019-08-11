В Днепре столкнулись машина скорой помощи и грузовик, пятеро человек пострадали

В Днепре в результате столкновения автомобиля скорой помощи и грузовика на перекрестке пострадали пять человек, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

"Авария произошла 10 августа около 18:50 на регулируемом перекрестке ул. Байкальского и ул. Академика Образцова в г. Днепр. Предварительно установлено, что 28-летний водитель грузового автомобиля "Mercedes-Benz", который двигался на зеленый свет светофора, допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, водитель которого пересекал перекресток на красный свет с включенными маячками и звуковой сигнализацией", - говорится в сообщении, на сайте ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

В результате ДТП пострадали пять пассажиров скорой помощи - четыре женщины и мужчина. Их доставили в городскую больницу.

"По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Следователи выясняют все обстоятельства и причины ДТП", - подытожили в полиции.