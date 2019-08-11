События

09:09 11.08.2019

Два автобуса и легковушка столкнулись в Азербайджане, один человек погиб и 19 пострадали

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Два автобуса и легковушка столкнулись в Азербайджане, один человек погиб и 19 пострадали

Столкновение двух автобусов и легкового автомобиля на автотрассе в Азербайджане привело к гибели одного человека, еще 19 получили травмы различной степени тяжести, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минздраве.

Инцидент произошел на автомагистрали Кюрдемир-Ширван (центральный регион Азербайджана).

По информации ведомства, 10 пострадавших доставлены в Ширванскую центральную районную больницу (ЦРБ), остальные - Кюрдемирскую ЦРБ.

"В Кюрдемирской ЦРБ принято решение о транспортации малолетнего мальчика в Баку в Институт травматологии с ампутацией руки", - отмечается в сообщении.

Ведомство отмечает, что у двух женщин, доставленных в Ширванскую ЦРБ диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

"Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - добавили в Минздраве.

Теги: #пострадавшие #дтп #автобус #азербайджан
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