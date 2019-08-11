На судне, перевозившем топливо для Черноморского флота РФ, проводится обыск - прокуратура АРК

Прокуратура Автономной Республики Крым, проводит обыск в г. Херсон. на судне "Мария", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов, сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

"Сегодня,10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, проводит обыск в г. Херсон на судне "Мария", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов. В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделерий Черноморского флота РФ в г. Севастополь. На основании определения Херсонского городского суда, сейчас на указанном судне производиться обыск", - говорится в сообщении, на официальной странице в Телеграмме прокуратуры АРК в субботу.