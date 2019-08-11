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03:06 11.08.2019

Трамп вновь усомнился в умственных способностях Байдена

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 Президент США Дональд Трамп в воскресенье в очередной раз подверг сомнения умственные способности фаворита праймериз у демократов Джо Байдена.

"Джо Байден только что сказал: "Мы верим в факты, а не в правду". Кто-то действительно считает, что в плане интеллекта он подходит для работы президентом?", - спросил он в твиттере.

"Мы "играем" в очень большом и сложном мире. А Джо не соображает!", - добавил Трамп.

Президент США регулярно выражает сомнения по поводу интеллектуальных способностей 76-летнего Байдена, которого прозвал "Сонным Джо".

Ранее в августе бывший вице-президент США Байден подвергся критике со стороны многих политиков, когда в ходе выступления заявил, что "дети из бедных семей столь же умны и талантливы, что и белые дети".

В настоящее время, согласно результатам опросов, Байден сохраняет лидирующие позиции среди демократов, ведущих борьбу за выдвижение кандидатом в президенты США от их партии.

Сам Трамп планирует на выборах 2020 года добиться переизбрания на второй срок.

Теги: #сша #трамп #байден
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