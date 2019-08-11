Джемилев прокомментировал заявление Эрдогана по Крыму

УКРАИНА-ТУРЦИЯ-ЭРДОГАН-ДЖЕМИЛЕВ

Киев. 10 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Заявление президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, очень важно для крымских татар, рассказа агентству "Анадолу" лидер крымских татар Мустафа Джемилев, сопровождавший президента Украины Владимира Зеленского в ходе его визита в Турцию.

По его словам, вопрос аннексии Крыма был одним из главных в повестке визита президента Украины в Турцию.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, что Крым является украинской территорией, и Турция всегда рядом с крымскими татарами. Это заявление очень важно для нас", - рассказал Джемилев.