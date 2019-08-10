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22:18 10.08.2019

Участники митинга на проспекте Сахарова не обращались к медикам из-за травм

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Участники митинга на проспекте Сахарова не обращались к медикам из-за травм

Участники митинга на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы в субботу четырежды обратились за помощью к медицинским работникам.

"По итогам сегодняшнего мероприятия на проспекте Сахарова за медицинской помощью обратилось четыре человека", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения.

Собеседник агентства уточнил, что все обращения связаны с обострением хронических заболеваний, медицинская помощь оказана на месте.

"Обращений по поводу травм зафиксировано не было", - подчеркнули в пресс-службе.

Теги: #медики #митинг #москва
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