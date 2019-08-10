Участники митинга на проспекте Сахарова не обращались к медикам из-за травм
Участники митинга на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы в субботу четырежды обратились за помощью к медицинским работникам.
"По итогам сегодняшнего мероприятия на проспекте Сахарова за медицинской помощью обратилось четыре человека", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Собеседник агентства уточнил, что все обращения связаны с обострением хронических заболеваний, медицинская помощь оказана на месте.
"Обращений по поводу травм зафиксировано не было", - подчеркнули в пресс-службе.