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19:20 10.08.2019

Боевики в субботу четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе, погиб военнослужащий Национальной гвардии – штаб ООС

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Боевики в субботу четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе, погиб военнослужащий Национальной гвардии – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу четыре раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины, во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины,  сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня…Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Противник обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

 Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ совершили два обстрела позиций Объединенных сил – вблизи Пищевика и Гнутово из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела в районе Светлодарска и Луганского из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Теги: #оос #сводка #украина
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