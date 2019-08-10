ЕС призывает КНДР воздержаться от дальнейших провокаций с пусками ракет

КНДР продолжает подрывать международную работу по укреплению доверия и установлению прочного мира и безопасности на Корейском полуострове, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Мы ожидаем, что КНДР будет воздерживаться от любых дальнейших провокаций, соблюдать свои заявленные обязательства и полностью выполнять свои международные обязанности, определенные в многочисленных резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - говорится в коммюнике, распространенном в субботу в Брюсселе по случаю пуска Пхеньяном двух баллистических ракет малой дальности, что является пятым подобным испытанием за последние недели.

В Европейском союзе подчеркивают крайнюю важность того, чтобы КНДР "предприняла конкретные и заслуживающие доверия шаги к полному, проверяемому и необратимому отказу от своих программ в области ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет".

"ЕС твердо убежден в том, что дипломатический процесс должен продолжаться и развиваться. Мы ожидаем, что КНДР быстро возобновит переговоры на рабочем уровне с Соединенными Штатами, как это было согласовано на встрече в демилитаризованной зоне 30 июня, и создаст благоприятные условия для конструктивных и устойчивых переговоров", - отмечается в заявлении представителя ЕВС.