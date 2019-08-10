События

18:40 10.08.2019

ЕС призывает КНДР воздержаться от дальнейших провокаций с пусками ракет

1 мин читать
ЕС призывает КНДР воздержаться от дальнейших провокаций с пусками ракет

 КНДР продолжает подрывать международную работу по укреплению доверия и установлению прочного мира и безопасности на Корейском полуострове, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Мы ожидаем, что КНДР будет воздерживаться от любых дальнейших провокаций, соблюдать свои заявленные обязательства и полностью выполнять свои международные обязанности, определенные в многочисленных резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - говорится в коммюнике, распространенном в субботу в Брюсселе по случаю пуска Пхеньяном двух баллистических ракет малой дальности, что является пятым подобным испытанием за последние недели.

В Европейском союзе подчеркивают крайнюю важность того, чтобы КНДР "предприняла конкретные и заслуживающие доверия шаги к полному, проверяемому и необратимому отказу от своих программ в области ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет".

"ЕС твердо убежден в том, что дипломатический процесс должен продолжаться и развиваться. Мы ожидаем, что КНДР быстро возобновит переговоры на рабочем уровне с Соединенными Штатами, как это было согласовано на встрече в демилитаризованной зоне 30 июня, и создаст благоприятные условия для конструктивных и устойчивых переговоров", - отмечается в заявлении представителя ЕВС.

Теги: #ес #ракеты #кндр #призыв
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:58 10.08.2019
КНДР вновь выпустила "неопознанные снаряды" в сторону Японского моря

КНДР вновь выпустила "неопознанные снаряды" в сторону Японского моря

03:22 09.08.2019
КНДР обвинила Южную Корею в эскалации напряженности на Корейском полуострове и пригрозила контрмерами

КНДР обвинила Южную Корею в эскалации напряженности на Корейском полуострове и пригрозила контрмерами

10:44 07.08.2019
В СНБО выступают за наработку пакета изменений в законодательство в сфере кибербезопасности с учетом практик США и ЕС

В СНБО выступают за наработку пакета изменений в законодательство в сфере кибербезопасности с учетом практик США и ЕС

09:15 07.08.2019
Fitch: высокая стоимость квот на выбросы CO2 сказывается на сталепроизводителях EMEA

Fitch: высокая стоимость квот на выбросы CO2 сказывается на сталепроизводителях EMEA

07:46 07.08.2019
США в отношениях с КНДР будут отдавать приоритет дипломатии, несмотря на ракетные пуски Северной Кореи

США в отношениях с КНДР будут отдавать приоритет дипломатии, несмотря на ракетные пуски Северной Кореи

01:36 07.08.2019
КНДР заявили, что 6 августа испытали тактические управляемые ракеты нового типа

КНДР заявили, что 6 августа испытали тактические управляемые ракеты нового типа

14:45 06.08.2019
Поставки дизтоплива из России падают, из Беларуси и стран ЕС растут

Поставки дизтоплива из России падают, из Беларуси и стран ЕС растут

11:51 06.08.2019
В ЕС не сомневаются, что Джонсон готов выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем

В ЕС не сомневаются, что Джонсон готов выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем

08:18 06.08.2019
Китай примет контрмеры, если США разместят ракеты среднего радиуса действия в Индо-Тихоокеанском регионе - МИД КНР

Китай примет контрмеры, если США разместят ракеты среднего радиуса действия в Индо-Тихоокеанском регионе - МИД КНР

01:50 06.08.2019
США следят за развитием ситуации с северокорейскими запусками

США следят за развитием ситуации с северокорейскими запусками

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В День Независимости состоится Марш защитников Украины при участии ветеранов

На проспекте Сахарова в Москве собралось 20 тысяч человек

На Донбассе с начала субботы боевики совершили 3 обстрела украинских позиций

Из-за непогоды обесточены 129 населенных пунктов в шести областях Украины

Суд арестовал на 2 месяца с правом залога в 2 млн грн экс-члена НКРЭКУ Евдокимова

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики в субботу четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе, погиб военнослужащий Национальной гвардии – штаб ООС

В День Независимости состоится Марш защитников Украины при участии ветеранов

На проспекте Сахарова в Москве собралось 20 тысяч человек

В Запорожье выявили арбузы с превышением содержания нитратов почти в 4 раза

В Польше на строительстве газопровода погиб гражданин Украины

В семи областях Украины 10-12 августа ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Два человека погибли и один пострадал при столкновении автобуса и фургона в Полтавской области

ГСЧС: с начала августа на водоемах погибли более 30 человек, с начала года - более 850

На Донбассе с начала субботы боевики совершили 3 обстрела украинских позиций

Украинский курсант впервые стал лучшим зарубежным выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА