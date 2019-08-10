События

17:31 10.08.2019

На проспекте Сахарова в Москве собралось 20 тысяч человек

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На проспекте Сахарова в Москве собралось 20 тысяч человек

Полиция насчитала около 20 тыс. участников согласованной акции оппозиции на проспекте Сахарова в субботу в Москве.

"На проспекте Академика Сахарова на пике публичного мероприятия участвуют около 20 тысяч человек. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано, идёт отток участников", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

По информации организации "Белый счетчик", которая ведет подсчет участников подобных акций, эта цифра вдвое больше. Московские власти согласовали митинг с количеством участников до 100 тысяч человек.

Сотрудники правоохранительных органов не стали препятствовать выступлению рэпера Face на проходящем в центре Москвы согласованном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Накануне столичные власти не дали согласия на музыкальное сопровождение акции, объяснив это необходимостью дополнительного и заблаговременного согласования выступления артистов.

Тем не менее, рэпер исполнил ряд своих популярных сочинений и покинул сцену.

Как передает корреспондент "Интерфакса", поток желающих принять участие в митинге постепенно сходит на "нет", люди начали покидать место проведения акции. Они идут спокойно, не выкрикивая лозунгов и не создавая заторов. Проезжая часть у проспекта Сахарова по-прежнему оцеплена.

5 августа стало известно о согласовании со столичной мэрией митинга "Вернем себе право на выборы - 3" 10 августа на проспекте Академика Сахарова в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября. По данным мэрии, митинг пройдет с 14.00 до 16.00 с установкой трибуны на проспекте у дома № 9 с согласованным количеством участников до 100 тыс. человек.

Теги: #рф #протест
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