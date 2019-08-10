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16:06 10.08.2019

В Польше на строительстве газопровода погиб гражданин Украины

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В Польше на строительстве газопровода погиб гражданин Украины

В Польше в пятницу на строительстве нового газопровода погиб гражданин Украины, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Super Express.

Трагический инцидент произошел в городе Погурськая Воля недалеко от Тарнува в Малопольском воеводстве. При строительстве нового газопровода огромная труба весом около 10 тонн скатилась в раскоп, где был мужчина.

Коллеги-строители бросились ему на помощь. Им удалось его вытащить, однако внутренние травмы оказались смертельными.

Погибший оказался 37-летним гражданином Украины. Полиция, прокуратура и Национальная инспекция труда работали на месте.

Строительство газопровода "Погурськая Воля — Твожень" предусматривает прокладку примерно 168 километров нового газопровода высокого давления, который будет проходить через окраины Тарнув, Казимеж-Вельку, Скалбмиеж, Волбром, Олкуш и до городка Твожень в Силезии.

Теги: #польша #смерть
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