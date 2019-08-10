Два человека погибли и один пострадал при столкновении автобуса и фургона в Полтавской области

В Великобагачанском районе Полтавской области между селами Белоцерковское и Коноплянка в ночь на субботу столкнулись автобус и микроавтобус, в результате ДТП погибли два человека, еще один госпитализирован.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области, авария произошла около 1:00 субботы на 277 км автодороги М-03 "Киев – Харьков – Довжанский".

"26-летний водитель автобуса Setra 317 столкнулся с микроавтобусом Volkswagen LT35 под управлением водителя 1976 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия 44-летний пассажир микроавтобуса Volkswagen погиб на месте происшествия, также 31-летняя пассажирка Volkswagen от полученных телесных повреждений скончалась в помещении Решетиловской центральной районной больницы", - сказано в сообщении полиции.

Водитель микроавтобуса Volkswagen LT35 с телесными повреждениями был доставлен в Великобагачанскую центральную райбольницу.

Полиция устанавливает все причины и обстоятельства ДТП. Продолжаются следственные действия.