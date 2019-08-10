События

13:29 10.08.2019

ГСЧС: с начала августа на водоемах погибли более 30 человек, с начала года - более 850

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ГСЧС: с начала августа на водоемах погибли более 30 человек, с начала года - более 850

Более 30 украинцев погибло на водоемах страны менее чем за две недели августа, сообщает пресс-служба ГСЧС.

При этом подчеркивается, что с начала года зафиксировано более 850 случаев гибели на воде.

Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии. Что касается происшествий с участием детей, то несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют их без присмотра вблизи мест с повышенным уровнем опасности, или же позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы.

Теги: #гсчс #водоем
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