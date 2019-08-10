На Донбассе с начала субботы боевики совершили 3 обстрела украинских позиций

На Донбассе с начала субботы по состоянию на 12:00 боевики совершили три обстрела позиций украинских военных, пострадавших нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"По состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела", - сказано в сообщении Минобороны в субботу.

На луганском направлении в 1:00 ночи незаконные вооруженные формирования (НВФ) из автоматического гранатомета обстреляли позиции подразделений объединенных сил в районе Светлодарска.

На донецком направлении боевики ночью из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия открывали огонь неподалеку Пищевика, а после 7:00 утра применили станковый противотанковый гранатомет во время обстрела опорных пунктов украинских войск возле Гнутово.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен. Подразделения объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения", - сказано в сообщении Минобороны.