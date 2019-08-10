События

13:19 10.08.2019

Украинский курсант впервые стал лучшим зарубежным выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании

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Украинский курсант Артем Бараненко получил награду как лучший зарубежный выпускник Королевской академии сухопутных войск Великобритании, сообщает посольство Великобритании в Украине.

"Украинец Артем Бараненко получил особую награду – Меч лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсте в этом году! Ежегодно отличие присуждается курсанту, который продемонстрировал высокие результаты в учебе и во время экзаменов", - сообщает британское посольство на странице в соцсети Фейсбук.

В сообщении отмечается, что в этом году в Королевской академии обучалось 33 офицера, представлявших вооруженные силы 22-х разных стран: от Афганистана, Албании, Азербайджана до Украины и США.

"Артем – кадет Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и один из 15 украинцев, которые учились в Сандгерсте (Королевская академия принимает слушателей из Украины с 1997 года). Он стал первым украинцем, который удостоился этой высокой награды в стенах этого заведения", - сообщает посольство.

По информации дипучреждении, награду украинскому курсанту вручал командующий Королевской академии сухопутных войск Великобритании и кавалер Ордена Британской Империи Пол Ненсон.

На выпускной церемонии также присутствовали родители Артема.

Теги: #украина #награда
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