События

12:01 10.08.2019

В воскресенье в западных и северных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы

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В воскресенье в западных и северных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы

В ближайшие сутки на большей части территории Украины сухая и теплая воздушная масса, лишь в западных и северных областях более влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, днем и в северных областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 21°, на севере Левобережья 9-11°; днем 26-31°, на юге Одесской области до 34°, в северных и восточных областях 23-28°.

В Киеве - ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 августа самая высокая температура днем была 34,7° в 1992, 2015г., самая низкая ночью 8,4° в 1919г и 1956г.

В поендельник,12 августа, в Украине без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, на юге и западе до 22°; днём 28-33°, на юге Одесской области, Прикарпатье и Закарпатье до 35°.

В Киеве 12 августа также без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 28-30°.

10 августа в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 22-26°, в Днепре в пределах Киева 21°.

Теги: #погода #украина
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