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07:58 10.08.2019

КНДР вновь выпустила "неопознанные снаряды" в сторону Японского моря

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Два снаряда неопознанного типа выпущены в субботу в сторону Японского моря с территории КНДР, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на военных.

Агентство отмечает, что Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи пока не комментирует информацию об этих пусках.

Пхеньян в конце июля испытал две баллистические ракеты малой дальности.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что получил послание от лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором он в частности сообщил, что "сам не был рад недавним пускам ракет в КНДР".

Теги: #пуски #снаряды #кндр
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