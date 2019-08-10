Из-за непогоды обесточены 129 населенных пунктов в шести областях Украины

В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) состоянием на утро субботы обесточены 129 населенных пунктов в шести областях Украины, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 9 на 10 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 129 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Киевская - 51, Черниговская - 32, Сумская - 26 Житомирская - 16, Донецкая - 3 и Волынская – 1", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.