Боевики шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"9 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня... За прошедшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики четыре раза обстреляли позиций Объединенных сил вблизи Лебединского - из стрелкового оружия, вблизи Верхнеторецка - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, дважды неподалеку Талаковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских защитников 2 раза неподалеку Золотого-4 - из крупнокалиберного пулемета, вблизи Орехово – из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета.

"С начала текущих суток противник 2 раза обстрелял позиции Объединенных сил", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Светлодарска - из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Пищевика - из стрелкового оружия.