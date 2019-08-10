По ряду улиц в Голосеевском районе ограничат движение транспорта

В Голосеевском районе Киева ограничат движение транспорта на ряде улиц, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"На ряде улиц в Голосеевском районе временно ограничат движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара в связи с реконструкцией ТП-888 общей протяженностью до 10 км, которые будет выполнять ЗАО "ДТЭК Киевские электросети", - отмечается в распоряжении КГГА № 1401.

В частности, движение ограничат на улицах Голосеевской, Олега Кошевого, Цимбал Яр, Уральской, Снайперской, Добрый Путь, Конотопской, Стрелковой, в переулке Владислава Зарембы, Максима Рыльского.

Отмечается, что работы будут выполняться с 12 августа 2019г. до 30 июня 2020г.

После завершения работ к 30 июня 2020г. исполнитель должен восстановить покрытие проезжей части и тротуаров.