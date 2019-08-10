В Луганской области в ДТП пострадали восемь человек

В Луганской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием фургона "Mercedes-Benz» и автомобиля "Renault Trafic" пострадали восемь человек, полиция устанавливает причины инцидента, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"На 72 километре автодороги Н-2, возле дома. №17 кв. Энергетиков г.Счастье 46-летний водитель управляя грузовым фургоном "Mercedes-Benz", выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Renault Trafic" под управлением 48-летнего водителя, который перевозил пассажиров из пгт. Станица Луганская в г.Северодонецк", - говорится в сообщении.

По предварительной информации в результате ДТП семь пассажиров "Renault Trafic" и водитель автомобиля "Mercedes-Benz" получили телесные повреждения различной степени тяжести.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Проводится дальнейшая проверка.