События

01:35 10.08.2019

Во Львове горел девятиэтажный дом, эвакуировали 10 человек

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Во Львове горел девятиэтажный жилой дом, эвакуировали 10 человек, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"На момент прибытия первых подразделений к месту вызова, из подвала выбивался густой черный дым, и вся лестничная клетка была заполнена токсичными продуктами сгорания, в результате чего жители дома не могли самостоятельно покинуть свои дома и выйти на улицу ... Спасатели эвакуировали на свежий воздух 10 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 18:51 пожар локализовали, а в 19:51 полностью ликвидировали.

В результате пожара огонь уничтожил мусор на площади 20 кв.м., повредил облицовку стен на площади 25 кв.м. и электропроводку на площади 2 пог. м.

К тушению пожара привлекли 23 человека личного состава и пять единиц спецтехники.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Теги: #львов #дом #украина #пожар
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