В Великобритании устранили проблему, приведшей к массовому отключению электричества в стране

Проблема, которая привела в пятницу к массовому отключению энергоснабжения в Лондоне, на юго-востоке Англии, в Уэльсе и ряде других районов Великобритании, устранена, информирует Национальная энергетическая система страны.

"У нас были проблемы с двумя генераторами, это привело к отключению электричества в ряде районов Великобритании. Сейчас проблема решена, система приведена в норму", - говорится в сообщении компании.

"Все, кто продолжает испытывать проблемы (с энергоснабжением) на местах, должны связаться с местными операторами распределительных сетей", - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что сбой в работе энергосистемы привел к отключению электричества в ряде районов Великобритании, в том числе и в Лондоне, что привело к перебоям на автодорогах, железнодорожном транспорте, метро, а также отразилось на работе портов и аэропортов.