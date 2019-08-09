События

22:04 09.08.2019

Под Киевом правоохранители задержали злоумышленников, устроивших посреди улицы стрельбу

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В с.Софиевская Борщаговка (Киевская обл.) правоохранители задержали подозреваемых, которые посреди улицы расстреляли мужчину, сообщил глава областного управления Национальной полиции Андрей Небытов.

"Злоумышленниками оказались жители Харьковской области. Один из них в прошлом мог иметь отношение к МВД", - написал Небытов на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, автомобиль преступников остановили в Обуховском районе через час после сообщения о стрельбе.

Также он отметил, что пострадавший получил огнестрельное ранение в грудь.

"Сейчас пострадавший в больнице. У него семь огнестрельных ранений. За его жизнь борются врачи", - добавил он.

Также глава Нацполиции области обнародовал видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано нападение на потерпевшего.

Теги: #киевская_область #стрельба #подозреваемые #украина
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