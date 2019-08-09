В СНБО определились с моделью реформирования "Укроборонпрома" и достигли согласия по аудиту госконцерна

Участники координационного совещания по вопросам реформирования военно-промышленного комплекса (ВПК), которое состоялось под председательствованием секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка, определились с моделью реформирования государственного концерна "Укроборонпром" и достигли согласия по проведению всестороннего аудита госконцерна.

"По итогам совещания было принято решение о государственном органе, который должен выполнять функцию акционера ГК "Укроборонпром", о структуре и принципах формирования и работы наблюдательного совета, построения маркетинговой стратегии и системы продаж в ГК "Укроборонпром". Кроме того, участники совещания достигли согласия по вопросу проведения всестороннего аудита концерна", - сообщила пресс-служба СНБО в пятницу.

"Укроборонпром" должен стать примером эффективной системы управления государственной компанией. Учитывая специфику, это должен быть бизнес с четкой основной миссией - обеспечение украинских военных всем необходимым", - подчеркнул Данилюк.

В совещании приняли участие члены наблюдательного совета ГК "Укроборонпром", гендиректор концерна, советники секретаря СНБО и сотрудники Аппарата СНБО. Кроме того, правительство США представляли старший советник США по вопросам военно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сотрудники американского посольства и оборонных ведомств.

Данилюк поблагодарил Винтера и правительство США за предоставление квалифицированной экспертной помощи в реформировании ВПК Украины.