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20:57 09.08.2019

В Офисе президента согласовали с профильными органами и международными донорами план действий по внедрению проекта "еМалыш"

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В Офисе президента согласовали с профильными органами и международными донорами план действий по внедрению проекта "еМалыш"

В Офисе президента Украины в пятницу обсудили и согласовали с представителями профильных центральных органов исполнительной власти и международных донорских проектов совместный план действий (с замечаниями) по внедрению проекта "еМалыш".

"Участники совещания согласовали совместный план действий с замечаниями, после обработки и внесения которых он будет обнародован", - говорится в сообщении на сайте президента.

"Совместный план составлен на основе ваших предложений и содержит детализированные задачи с учетом конкретных сроков подключения к системе "Трембита", разработки веб-сервисов электронного взаимодействия, утверждения и реализации формы комплексной заявки и т.д. Напомню, что президент ожидает от нас запуска проекта с 1 января 2020 года. Этот проект ждут все украинские семьи с младенцами", - подчеркнул советник главы государства Михаил Федоров.

Первый замглавы Государственного агентства по вопросам е-правительства Алексей Вискуб отметил, что проект "еМалыш" предусматривает существенное изменение бизнес-процессов вокруг базовых реестров и построение сложных электронных взаимодействий.

Проект "еМалыш" позволит получить 10 услуг государства, связанных с рождением ребенка, по одному электронному заявлению сразу в роддоме. Предусмотрено уменьшение количества необходимых визитов с 11 до 0, а количества необходимых документов - с 37 до 1.

Реализация инициатив будет происходить при поддержке международных проектов, в частности, программы EGAP (Швейцарская Конфедерация и Фонд "Восточная Европа"), проекта EGOV4Ukraine (ЕС, Эстония), Офиса реформ административных услуг (Канада, проект EDGE) и проекта EU4PAR (ЕС).

8 августа было обнародовано постановление Кабинета министров Украины "О реализации экспериментального проекта по созданию благоприятных условий для реализации прав ребенка", которым, в частности, утвержден порядок предоставления комплексной услуги "еМалыш".

Как сообщалось, Кабмин предусмотрел запуск с 1 января 2020 года электронной услуги, с помощью которой родители новорожденных смогут получить 10 сервисов онлайн. В частности, речь идет о государственной регистрации рождения ребенка, регистрации места проживания ребенка, назначении государственных выплат при рождении ребенка, внесении сведений о ребенке в реестр пациентов, внесении сведений в реестр налогоплательщиков, выдаче удостоверений родителям многодетных семей и назначении помощи детям, которые воспитываются в многодетных семьях и ряд других услуг.

Теги: #оп #емалыш #план
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