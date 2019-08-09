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20:29 09.08.2019

Суд арестовал на 2 месяца с правом залога в 2 млн грн экс-члена НКРЭКУ Евдокимова

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Суд арестовал на 2 месяца с правом залога в 2 млн грн экс-члена НКРЭКУ Евдокимова

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца с альтернативой залога в 2 млн грн бывшему члену Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Владимиру Евдокимову - фигуранту дела "Роттердам+".

"Судья Соломенского суда Мария Зелинская избрала меру пресечения экс-члену НКРЭКУ Владимиру Евдокимову, одному из 6 подозреваемых в деле "Роттердам+". То есть содержание под стражей или мизерный залог в 2 млн грн", - говорится в сообщении общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) на странице в Фейсбуке.

По информации UA:Новини, срок содержания под стражей – два месяца.

Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей с альтернативой залога в 50 млн грн.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 8 августа уведомили о подозрении шесть лиц, включая экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и экс-члена комиссии Евдокимова. Подозреваемым вменяется злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Также о подозрении уведомлены сотрудники компании "ДТЭК".

9 августа директор НАБУ Артем Сытник призвал к сотрудничеству подозреваемых в деле "Роттердам+". Он напомнил, что большая часть из них не в Украине.

Руководитель САП Назар Холодницкий отметил, что следствие ждёт позиции стороны защиты в деле "Роттердам+".

В конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

Теги: #роттердам #дело #арест #нкрэку
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