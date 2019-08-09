Значительная часть Лондона и юго-восточных районов Великобритании осталась без электричества

Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в пятницу в Лондоне и на юго-востоке Великобритании из-за сбоя в работе национальной энергосистемы страны, сообщает британская компания-оператор UK Power Network.

"Мы осведомлены об отключении электроэнергии, затронувшем значительную часть Лондона и юго-востока. Мы полагаем, что это произошло из-за сбоя в работе Национальной энергетической сети", - говорится в Твиттере компании-оператора.