События

19:55 09.08.2019

Значительная часть Лондона и юго-восточных районов Великобритании осталась без электричества

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Значительная часть Лондона и юго-восточных районов Великобритании осталась без электричества

Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в пятницу в Лондоне и на юго-востоке Великобритании из-за сбоя в работе национальной энергосистемы страны, сообщает британская компания-оператор UK Power Network.

"Мы осведомлены об отключении электроэнергии, затронувшем значительную часть Лондона и юго-востока. Мы полагаем, что это произошло из-за сбоя в работе Национальной энергетической сети", - говорится в Твиттере компании-оператора.

Теги: #сбой #энергосистема #британия
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