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19:48 09.08.2019

Британия задержала в Ла-Манше 30 нелегалов

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Британия задержала в Ла-Манше 30 нелегалов

Береговая охрана Великобритании задержала 30 нелегальных иммигрантов, которые пытались перебраться в страну через пролив Ла-Манш, сообщают в пятницу западные СМИ.

По данным изданий, речь идет о 27 мужчинах, одной женщине и двух детях. При этом двое иммигрантов пересекали пролив на байдарке, а остальные - на надувных лодках.

Иммигранты, пытавшиеся попасть на территорию Великобритании, прибыли из Ирана и Афганистана. В настоящее время они находятся в специальных центрах.

Теги: #нелегалы #задержание #британия
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