События

19:30 09.08.2019

Боевики в пятницу дважды нарушили режим тишины в зоне ООС – штаб

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Боевики в пятницу дважды нарушили режим тишины в зоне ООС – штаб

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в пятницу два раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины, о потерях не сообщается, говорится на странице операции объединенных сил в Facebook.

"На протяжении суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня", - сказано в вечерней сводке ООС.

Противник обстреливал позиции украинских подразделений из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ совершили один обстрел позиций объединенных сил - вблизи Лебединского из стрелкового оружия. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел в районе Золотого-4 из крупнокалиберного пулемета.

Теги: #оос #сводка
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