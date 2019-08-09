Ряд станций Киевского метро могут закрыть на вход вечером 10 августа из-за матча на НСК "Олимпийский"

В работе нескольких станций Киевского метрополитена вечером в субботу, 10 августа, могут быть изменения (ограничения) в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк).

"Возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания", - говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" в Фейсбуке в пятницу.

Матч 3-го тура чемпионата Украинской премьер-лиги между "Динамо" и "Шахтером" на НСК "Олимпийский" начнется в субботу 17:00.