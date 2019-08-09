События

18:55 09.08.2019

Круизным лайнерам запретили заходить в исторический центр Венеции

1 мин читать
Круизным лайнерам запретили заходить в исторический центр Венеции

 Власти Венеции ввели запрет на вхождение круизных лайнеров в исторический центр города, сообщает газета Express.

"Жители Венеции на протяжении многих лет выступали за запрет круизных лайнеров, которые разрушают фундаменты домов и заполоняют собой каналы. Теперь швартовка судов в городе запрещена", - пишет издание.

Решительные меры были приняты после инцидента с лайнером MSC Opera в июне. Гигантское судно столкнулось с туристическим двухпалубным кораблем и врезалось в причал, в результате чего пострадало пять человек.

"Теперь круизные лайнеры постепенно будут отходить от маршрутов, включающих посещение Венеции. К 2020 году треть судов будет швартоваться в удаленных от города портах. В будущем для лайнеров постоят новый порт, место для которого выберут жители", - отмечает газета.

Венецию ежегодно посещают около 20 млн туристов, десятки тысяч которых ранее прибывали на круизных судах. При этом менее половины из 60 тыс. ежедневных посетителей города останавливаются там на ночевку, от чего страдает местная туриндустрия.

Теги: #венеция #италия #лайнеры #туристы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:24 08.08.2019
В итальянском парламенте нет большинства, нужны досрочные выборы - Сальвини

В итальянском парламенте нет большинства, нужны досрочные выборы - Сальвини

11:16 30.07.2019
Власти швейцарского Люцерна планируют ввести налог для туристических автобусов

Власти швейцарского Люцерна планируют ввести налог для туристических автобусов

18:40 29.07.2019
Футбольный клуб "Рома" планирует разместить облигации на 275 млн евро

Футбольный клуб "Рома" планирует разместить облигации на 275 млн евро

11:42 29.07.2019
Eni до конца года планирует начать добычу на блоке на шельфе Анголы

Eni до конца года планирует начать добычу на блоке на шельфе Анголы

21:03 24.07.2019
Итальянская оппозиция намерена вынести предложение о вотуме недоверия Сальвини - СМИ

Итальянская оппозиция намерена вынести предложение о вотуме недоверия Сальвини - СМИ

20:23 24.07.2019
Зеленский и Конте обсудили развитие украинско-итальянских торгово-экономических отношений и приговор нацгвардецу Маркиву

Зеленский и Конте обсудили развитие украинско-итальянских торгово-экономических отношений и приговор нацгвардецу Маркиву

18:43 24.07.2019
Eni открыла газоконденсатное месторождение на шельфе Вьетнама

Eni открыла газоконденсатное месторождение на шельфе Вьетнама

18:37 24.07.2019
Конте доверяет всем членам правительства Италии в их отношениях с Россией

Конте доверяет всем членам правительства Италии в их отношениях с Россией

16:31 24.07.2019
Отреставрированные ленты Феллини, Бертолуччи, Шукшина и Скорсезе покажут в рамках "Венецианской классики"

Отреставрированные ленты Феллини, Бертолуччи, Шукшина и Скорсезе покажут в рамках "Венецианской классики"

16:29 22.07.2019
Картина с участием Мика Джаггера закроет Венецианский кинофестиваль

Картина с участием Мика Джаггера закроет Венецианский кинофестиваль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд арестовал на 2 месяца с правом залога в 2 млн грн экс-члена НКРЭКУ Евдокимова

Боевики в пятницу дважды нарушили режим тишины в зоне ООС – штаб

Суд обязал открыть дело против главы СБУ Грицака и его первого заместителя

Руководители НАБУ и САП ожидают старта ВАКС и принятия новой Радой нужных для работы антикоррупционных органов законопроектов

Украина и США согласовывают условия поставок Javelin - Тейлор

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд арестовал на 2 месяца с правом залога в 2 млн грн экс-члена НКРЭКУ Евдокимова

Значительная часть Лондона и юго-восточных районов Великобритании осталась без электричества

Британия задержала в Ла-Манше 30 нелегалов

Вселенский патриарх заверил Зеленского, что Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела Украинской церкви

Боевики в пятницу дважды нарушили режим тишины в зоне ООС – штаб

Киевский завод "Энергия" до 26 августа не принимает мусор из-за капремонта оборудования

Ряд станций Киевского метро могут закрыть на вход вечером 10 августа из-за матча на НСК "Олимпийский"

Зеленский назначил начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ

Суд обязал открыть дело против главы СБУ Грицака и его первого заместителя

Более 800 единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники поставлены в ВСУ с начала года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА