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18:47 09.08.2019

Зеленский назначил начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ

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Зеленский назначил начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Кулешова начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

"Назначить Кулешова Николая Валерьевича начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в указе №590/2019 от 9 августа.

Кулешов, 1973 года рождения – полковник СБУ. В подразделениях спецслужбы работает с 1995 года. С 2014 года – первый заместитель начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ.

Теги: #сбу #кадры #контрразведка #информбезопасность
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