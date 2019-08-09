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18:17 09.08.2019

Суд обязал открыть дело против главы СБУ Грицака и его первого заместителя

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Суд обязал открыть дело против главы СБУ Грицака и его первого заместителя

 Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о правонарушениях, совершенных главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком, его первым заместителем и рядом чиновников Главного следственного управления (ГСУ), прокуратуры и полиции Волынской области.

Это следует из определения суда, вынесенного 2 августа в удовлетворение жалобы адвоката Андрея Петришака на бездеятельность служебных лиц НАБУ. Согласно документу, соответствующие сведения должны быть внесены в реестр в течение суток с момента получения копии определения чиновником НАБУ. Определение оспариванию не подлежит.

Заявление об уголовном правонарушении по ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.1 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины были поданы адвокатом Казаком 16 июля.

Кроме главы СБУ и его первого заместителя - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ (эту должность до 18 мая занимал Павел Демчина, с 22 мая – Иван Баканов), в заявлении говорится о прокуроре прокуратуры Волынской области, прокуроре Волынской области и его заместителе, начальнике ГСУ и его заместителе, начальнике следственного управления Национальной полиции в Волынской области и его заместителе.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", в НАБУ пока не поступило данное решение Соломенского райсуда.

Теги: #набу #сбу #грицак #суд #дело
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