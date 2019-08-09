Более 800 единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники поставлены в ВСУ с начала года

С начала 2019г в войска поставлено более 800 единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники, сообщил заместитель министра обороны Украины Олег Шевчук.

"Силами и средствами ремонтных органов Вооруженных сил Украины в текущем году отремонтировано более 2 тысяч единиц вооружения и военной техники", - добавил Шевчук, говоря об укомплектованности ВСУ основными видами вооружения и военной техники.