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17:44 09.08.2019

Более 800 единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники поставлены в ВСУ с начала года

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Более 800 единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники поставлены в ВСУ с начала года

С начала 2019г в войска поставлено более 800 единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники, сообщил заместитель министра обороны Украины Олег Шевчук.

"Силами и средствами ремонтных органов Вооруженных сил Украины в текущем году отремонтировано более 2 тысяч единиц вооружения и военной техники", - добавил Шевчук, говоря об укомплектованности ВСУ основными видами вооружения и военной техники.

Теги: #всу #техника #вооружение
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