Руководители НАБУ и САП ожидают старта ВАКС и принятия новой Радой нужных для работы антикоррупционных органов законопроектов

Руководители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий ждут старта работы Высшего антикоррупционного суда и надеются на принятие Верховной Рады ряда законопроектов, важных для работы антикоррупционных органов.

В пятницу на пресс-конференции в Киеве Сытник подчеркнул, что необходимо вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение, а также урегулировать ситуацию, сложившуюся после решения Конституционного суда о лишении НАБУ права подавать иски по соглашениям в уголовных производствах.

"Есть вариант, как вернуть эти полномочия НАБУ и САП. Поэтому я надеюсь, что с началом работы нового парламента эти законопроекты будут приняты", - сказал Сытник.

Также директор НАБУ выразил надежду на то, что антикоррупционный суд начнет свою работу своевременно, 5 сентября.

"Мы разработали достаточно большой багаж дел, который сейчас ждёт своего решения в судах", - отметил он.

"Надеюсь, что будут внесены изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде в части устранения рисков блокирования его работы очень большим количеством дел", - подчеркнул директор НАБУ.

В свою очередь руководитель САП заявил: "У Анткиорруцпионного суда работы будет достаточно и прокуроры как никто другой ожидают запуска работы Антикоррупционного суда и собственно вынесения приговоров".

По словам Холодницкого, прокуроры САП готовы к передаче всех антикоррупционных дел новому суду и поддержанию публичного обвинения в Высшем антикоррупционном суде.

Руководитель САП также разделил ожидания своего коллеги Сытника относительно ряда законопроектов, которые необходимо принять безотлагательно новой Верховной Раде.

"Надеюсь, что Верховная Рада примет решение о возобновлении ответственности за незаконное обогащение в той или иной редакции", - добавил Холодницкий.