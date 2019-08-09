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14:15 09.08.2019

НАБУ подозревает экс-директора Трудовского карьероуправления в растрате 1,2 млн грн филиала "Укрзализныци"

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НАБУ подозревает экс-директора Трудовского карьероуправления в растрате 1,2 млн грн филиала "Укрзализныци"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении экс-директору Трудовского карьероуправления ГП "Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины" (УПП ГАЖТУ) в растрате государственного имущества в размере 1,2 млн грн.

Как сообщила пресс-служба НАБУ, следствие выяснило: в конце 2013 года - начале 2014 года директор Трудовского карьероуправления ГП "УПП ГАЖТУ" (в настоящее время - производственное подразделение филиала "Центр управления промышленностью" АО "Укрзализныця"), злоупотребляя служебным положением и действуя по сговору с руководителем частного общества, зарегистрированного в Донецке, создал видимость законных оснований реализации щебеночной продукции в адрес частной компании путем оформления договора поставки.

"В дальнейшем госпредприятие отгрузило частному предприятию 19,7 тыс. тонн щебня, который железной дорогой экспортировали в Россию. При этом никаких бухгалтерских документов в подтверждение указанных правоотношений с госпредприятием составлено не было и соответствующих расчетов не проведено", - отмечает бюро.

Должностному лицу объявили о подозрении по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Теги: #набу #укрзализныця #коррупция
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