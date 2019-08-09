Говорить о завершении расследования дела "Дюссельдорф +" пока рано – Холодницкий

В деле "Дюссельдорф +" проводятся экспертизы, говорить о завершении расследования пока рано, заявляет руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

"У меня одинаковое отношение как у прокурора к Роттердам и Дюссельдорф плюс, я хочу видеть обоснованные доказательства, которые подтверждают, что эти формулы является преступлениями, или же таковыми не являются. В "Роттердам +" мы подошли к той стадии, когда можем начать утверждать, что есть преступление в этой формуле. По "Дюссельдорф +" следствие продолжается", - рассказал руководитель САП на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Он отметил, что заслушал неделю назад состояние расследование этого дела. "Мы ждём также заключения экспертов и сбора всех доказательств. По состоянию на сейчас по этому производству говорить о завершении рано", - подчеркнул Холодницкий.

Директор НАБУ Артем Сытник уточнил, что в этих делах есть существенное различие, так как органы, которые устанавливали тарифы, разные и бенефициары получения возможных незаконных прибылей от этих формул также разные.