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13:32 09.08.2019

Говорить о завершении расследования дела "Дюссельдорф +" пока рано – Холодницкий

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Говорить о завершении расследования дела "Дюссельдорф +" пока рано – Холодницкий

 В деле "Дюссельдорф +" проводятся экспертизы, говорить о завершении расследования пока рано, заявляет руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

"У меня одинаковое отношение как у прокурора к Роттердам и Дюссельдорф плюс, я хочу видеть обоснованные доказательства, которые подтверждают, что эти формулы является преступлениями, или же таковыми не являются. В "Роттердам +" мы подошли к той стадии, когда можем начать утверждать, что есть преступление в этой формуле. По "Дюссельдорф +" следствие продолжается", - рассказал руководитель САП на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Он отметил, что заслушал неделю назад состояние расследование этого дела. "Мы ждём также заключения экспертов и сбора всех доказательств. По состоянию на сейчас по этому производству говорить о завершении рано", - подчеркнул Холодницкий.

Директор НАБУ Артем Сытник уточнил, что в этих делах есть существенное различие, так как органы, которые устанавливали тарифы, разные и бенефициары получения возможных незаконных прибылей от этих формул также разные.

Теги: #роттердам #сап #холодницкий
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