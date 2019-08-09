События

13:30 09.08.2019

Баканов посетил Широкино и встретился с сотрудниками СБУ Донецкой и Луганской областей

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Баканов посетил Широкино и встретился с сотрудниками СБУ Донецкой и Луганской областей

 Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов посетил штаб Операции Объединенных сил в одной из воинских частей, а в поселке Широкино на передовой линии и ознакомился с оперативной обстановкой в регионе, сообщается на официальном сайте СБУ в пятницу.

Как отмечается в сообщении, руководитель СБУ возложил цветы к могилам и местам гибели сотрудников украинской спецслужбы Александра Хараберюша и Геннадия Беличенко, почтил память Александра Анищенко и Руслана Лужевского.

Кроме того, в рамках двухдневной рабочей поездки в Донецкую область Баканов встретился с коллективом Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, очертив ключевые аспекты реформы Спецслужбы.

Теги: #баканов #оос #сбу
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