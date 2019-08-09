Сытник призвал подозреваемых в деле "Роттердам+" к сотрудничеству

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник призывает к сотрудничеству подозреваемых в деле "Роттердам+".

"Хотел бы обратиться ко всем подозреваемым... мы их призываем к сотрудничеству", - сказал Сытник на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Он напомнил, что большая часть из них находится не в Украине

"Пользуясь случаем, хотел бы обратиться ко всем подозреваемым, в отношении которых вчера было составлено уведомление о подозрении. Мы не можем ограничить их активность в Фейсбуке, но все же хотим напомнить, что есть уголовный процесс, который кодекс, который предусматривает способы защиты", - сказал Сытник.

По его словам, некоторые из фигурантов уже более 7 месяцев находятся за пределами Украины, но "при этом активно пишут в Фейсбуке".

"Поэтому мы приглашаем их к сотрудничеству, приезжать и проводить процессуальные действия, а не медийные в Фейсбуке", - подчеркнул Сытник.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий добавил, что следствие ждёт позиции стороны защиты в деле "Роттердам+". "Призываю меньше фейсбучить и больше показать юридическую позицию в процессуальном порядке", - сказал он.

Что касается избрания меры пресечения, то, как напомнил Холодницкий, в четверг один из подозреваемых был задержан. "Сейчас идёт судебное заседание в Соломенском суде по избранию меры пресечения, мы просим содержание под стражей с альтернативой золога в 50 млн грн. Это член НКРЭКУ", - уточнил руководитель сап.

Что касается других фигурантов, то они, по словам руководителя САП не задержаны потому что находятся за пределами Украины. "В отношении них составлены подозрения, они вызваны к детективам на вторник-среду и в случае их неявки будут предприниматься меры для их розыска", - подчеркнул Холодницкий.

Отвечая на вопрос о том, может ли вызываться на допрос пятый президент Украины Петр Порошенко в деле "Роттердам+", директор НАБУ заметил, что анткиорруцпионные органы "на анонсах не работают".