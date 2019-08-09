События

12:52 09.08.2019

НАБУ просит Генпрокуратуру передать ему расследование дела по судьям ОАСК

1 мин читать
НАБУ просит Генпрокуратуру передать ему расследование дела по судьям ОАСК

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) просит Генпрокуратуру передать им расследование дела по судьям Окружного админсуда Киева (ОАСК).

"Направлено в Генпрокуратуру письмо с просьбой передать нам, чтобы мы продолжили реализовывать наработки", - сказал директор НАБУ Артем Сытник на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Сытник уклонился от ответа на вопрос о том, фигурирует ли в записях по этому делу глава Офиса президента Андрей Богдан, отметив, что следствие обнародовало тот объем записи, который не препятствует расследованию.

Директор НАБУ подчеркнул, что Бюро может разглашать только ту информацию, на которую получено согласие на разглашение следователями и прокурорами Генпрокуратуры. "Органам расследования на сегодняшний день является служба безопасности Украины, процессуальный надзор осуществит ГПУ", - сказал он.

"Мы направили в адрес Генпрокуратуры письмо от НАБУ с просьбой всё-таки передать это дело нам для объединения с теми делами, которые есть у нас в производстве для того, чтобы продолжить отработку тех записей, которые там есть", - сообщил Сытник.

Теги: #набу #гпу #сытник #оаск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:27 09.08.2019
Сытник призвал подозреваемых в деле "Роттердам+" к сотрудничеству

Сытник призвал подозреваемых в деле "Роттердам+" к сотрудничеству

16:58 08.08.2019
Горбатюк подал иск в ОАСК с просьбой отменить приказ Луценко о служебном расследовании

Горбатюк подал иск в ОАСК с просьбой отменить приказ Луценко о служебном расследовании

16:30 08.08.2019
"ДТЭК" считает безосновательными претензии НАБУ к сотрудникам холдинга по "Роттердам+"

"ДТЭК" считает безосновательными претензии НАБУ к сотрудникам холдинга по "Роттердам+"

12:49 08.08.2019
САП И НАБУ уведомили о подозрении двух экс-членов НКРЭКУ по делу "Роттердам+"

САП И НАБУ уведомили о подозрении двух экс-членов НКРЭКУ по делу "Роттердам+"

20:14 07.08.2019
НАБУ завершило досудебное расследование дела министра Насалика, "забывшего" задекларировать более $1,2млн – САП

НАБУ завершило досудебное расследование дела министра Насалика, "забывшего" задекларировать более $1,2млн – САП

20:47 06.08.2019
Генпрокуратура к концу недели подаст в ВСП ходатайства о домашнем аресте и отстранении от должностей четырех судей ОАСК - Луценко

Генпрокуратура к концу недели подаст в ВСП ходатайства о домашнем аресте и отстранении от должностей четырех судей ОАСК - Луценко

17:52 05.08.2019
Суд требует в ГМС документы, подтверждающие прекращение Супрун гражданства США

Суд требует в ГМС документы, подтверждающие прекращение Супрун гражданства США

13:36 05.08.2019
НАБУ по обращению Кличко начало расследование обнародованной Богданом информации о предложении ему взятки в $20 млн

НАБУ по обращению Кличко начало расследование обнародованной Богданом информации о предложении ему взятки в $20 млн

11:45 05.08.2019
Вступил в силу приговор пятерым фигурантам дела об убийстве Гандзюк

Вступил в силу приговор пятерым фигурантам дела об убийстве Гандзюк

11:02 05.08.2019
ОАСК открыл дело по иску Симоненко и КПУ об отмене приказа Минюста о несоответствии партии закону о декоммунизации

ОАСК открыл дело по иску Симоненко и КПУ об отмене приказа Минюста о несоответствии партии закону о декоммунизации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сытник призвал подозреваемых в деле "Роттердам+" к сотрудничеству

Подразделения Объединенных сил не причастны к обстрелам в Горловке 5 августа – украинская сторона СЦКК

В Вашингтоне запущен проект сотрудничества между Украиной и США в области современной ядерной науки и инженерии

В КГГА заявляют об отсутствии разрешения на обыск: речь идет исключительно о временном доступ к вещам и документам

Боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил с полночи, потерь нет

ПОСЛЕДНЕЕ

Говорить о завершении расследования дела "Дюссельдорф +" пока рано – Холодницкий

Баканов посетил Широкино и встретился с сотрудниками СБУ Донецкой и Луганской областей

Боевики с полуночи совершили один обстрел позиций ООС на Донбассе - Минобороны

Неизвестные по телефону запугивали родных нидерландских летчиков, несших службу в полицейской миссии НАТО над Балтикой

Подразделения Объединенных сил не причастны к обстрелам в Горловке 5 августа – украинская сторона СЦКК

Пограничники Волынской области обнаружили троих нелегалов в грузовике с нектаринами

Аэропорт Гонконга ввел ограничения на вход в терминалы в связи с беспорядками

Наивысший уровень опасности объявлен на юго-востоке Китая в связи с приближением тайфуна

Из-за непогоды обесточены 205 населенных пунктов в 6 областях Украины – ГСЧС

В Вашингтоне запущен проект сотрудничества между Украиной и США в области современной ядерной науки и инженерии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА