НАБУ просит Генпрокуратуру передать ему расследование дела по судьям ОАСК

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) просит Генпрокуратуру передать им расследование дела по судьям Окружного админсуда Киева (ОАСК).

"Направлено в Генпрокуратуру письмо с просьбой передать нам, чтобы мы продолжили реализовывать наработки", - сказал директор НАБУ Артем Сытник на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Сытник уклонился от ответа на вопрос о том, фигурирует ли в записях по этому делу глава Офиса президента Андрей Богдан, отметив, что следствие обнародовало тот объем записи, который не препятствует расследованию.

Директор НАБУ подчеркнул, что Бюро может разглашать только ту информацию, на которую получено согласие на разглашение следователями и прокурорами Генпрокуратуры. "Органам расследования на сегодняшний день является служба безопасности Украины, процессуальный надзор осуществит ГПУ", - сказал он.

"Мы направили в адрес Генпрокуратуры письмо от НАБУ с просьбой всё-таки передать это дело нам для объединения с теми делами, которые есть у нас в производстве для того, чтобы продолжить отработку тех записей, которые там есть", - сообщил Сытник.