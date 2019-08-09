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12:08 09.08.2019

Неизвестные по телефону запугивали родных нидерландских летчиков, несших службу в полицейской миссии НАТО над Балтикой

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Неизвестные по телефону запугивали родных нидерландских летчиков, несших службу в полицейской миссии НАТО над Балтикой

Близких и родных военнослужащих Нидерландов, которые в 2017 году несли службу в полицейской миссии НАТО, патрулируя воздушное пространство над странами Балтики, запугивали по телефону неизвестные, говорившие на английском языке с русским акцентом.

Об этом в пятницу пишет нидерландское издание De Telegraaf. "В то время, как в 2017 году нидерландские пилоты F-16 охраняли небо над Эстонией, Латвией и Литвой, неизвестные носители английского языка с русским акцентом звонили их партнерам домой. Они задавали подробные вопросы о том, что делает их партнер в Прибалтике, что они думают об этом, и говорили, что будет лучше, если они остановятся и вернутся домой",- пишет газета.

Сколько человек подверглись телефонному запугиванию, не известно.

В интервью радио NOS Radio 1 Journal эксперт по вопросам обороны института в Клинендале (Clingendael, Нидерланды) Дик Зандэ (Dick Zandee) констатировал, что "это хорошо известное явление, но об этом стало известно вперые". По его словам, телефонные звонки, "скорее всего, из России" и показывают, насколько уязвимы системы связи для российского шпионажа. "Нам также известно о таких явлениях в войсках, размещенных на территории Литвы. Их регулярно преследуют тролли, действующие с российской территории", - сказал эксперт.

Телефонные звонки на домашние телефоны начались после того, как пилоты позвонили домой, используя свои телефоны, пишет De Telegraaf. В настоящее время солдатам в миссии больше не разрешается звонить домой через общедоступные сети, а только с предоплаченных устройств с локальной SIM-картой.

Нидерландская Служба военной разведки МИВД (De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, MIVD) знает о звонках домой, но не хочет ничего говорить об этом.

Нидерланды больше не участвуют в воздушной миссии НАТО в странах Балтии. Вместе с тем, 270 солдат армии все еще являются частью батальона НАТО, дислоцированного в Литве.

Теги: #нидерланды #военные #угрозы #балтика
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