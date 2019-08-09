Подразделения Объединенных сил не причастны к обстрелам в Горловке 5 августа – украинская сторона СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон (СЦКК) опровергает информацию Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ об обстрелах 5 августа якобы со стороны позиций Объединенных сил, приведшим к повреждению жилых объектов и здания школы в оккупированной Горловке.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что подразделения Объединенных сил к данным обстрелам не причастны. Подробно изучив расстояния, профиль, тактико-технические характеристики указанного вооружения, утверждаем, что характеристика формы рельефа данной местности представляет собой закрытый профиль и исключает любую возможность поражения указанных объектов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в пятницу.

Кроме того, по данным украинской стороны СЦКК, боевики не осуществляли обстрел подразделений Объединенных сил в указанный день и в указанном направлении, так же украинские военные не открывали ответный огонь. "Стоит также отметить, что запрос на введение режима "тишина" от СММ ОБСЕ не поступал", - говорится в сообщении.

По данным украинской стороны СЦКК, в отчете СММ ОБСЕ от 8 августа была обнародована информация о повреждении жилых объектов и здания школы в оккупированной Горловке. В частности, вечером, 5 августа, было повреждено здание школы, в этот же день наблюдатели зафиксировали незначительные повреждения трех жилых домов. По оценке наблюдателей повреждения образовались в результате огня из крупнокалиберного пулемета с якобы северо-западного направления.

"Украинские защитники и дальше продолжают придерживаться установившегося режима прекращения огня и выполнять боевые задачи в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.