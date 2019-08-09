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08:19 09.08.2019

Аэропорт Гонконга ввел ограничения на вход в терминалы в связи с беспорядками

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Аэропорт Гонконга ввел ограничения на вход в терминалы в связи с беспорядками

В связи беспорядками, которые с июня периодически нарушают нормальную жизнь в мегаполисе, аэропорт Гонконга был вынужден объявить об ограничениях на вход в свои терминалы.

Власти аэропорта объявили, что в терминалы будут допускаться только пассажиры с билетами на вылет.

"Для поддержания бесперебойного процесса отправления пассажиров и работы терминала, только пассажиры с авиабилетами на вылет или посадочными талонами на ближайшие 24 часа, действительными проездными документами, а также сотрудники аэропорта с удостоверениями личности будут допускаться в терминал 1 для регистрации", - говорится в распространенном заявлении администрации аэропорта.

Власти Гонконга сообщили, что привлекли к наведению порядка отставного заместителя шефа полиции Лао Исина, который обладает опытом действий в отношении демонстрантов, приобретенным во время урегулирования ситуации в ходе массовых продемократических выступлений в городе в 2014 году.

Он был вновь призван на службу для оказания помощи в проведении крупномасштабных мероприятий в области общественного порядка, в том числе в ходе планируемых мероприятий по случаю 70-й годовщины основания Китайской Народной Республики 1 октября текущего года, говорится в заявлении правительства.

Массовые протесты начались в Гонконге в начале июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Теги: #гонконг #китай #ограничения #аэропорт
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