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07:54 09.08.2019

В Вашингтоне запущен проект сотрудничества между Украиной и США в области современной ядерной науки и инженерии – посольство

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В Вашингтоне запущен проект сотрудничества между Украиной и США в области современной ядерной науки и инженерии – посольство

 В Вашингтоне запущен проект сотрудничества между Украиной и США в сфере образования и исследований в области современной ядерной науки и инженерии, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Открывая конференцию по случаю начала этого важного проекта, посол Украины в США Валерий Чалый обратился к представителям ведущих украинских и американских университетов и федеральных агентств США, подчеркнув важность развития украино-американских отношений в ядерной сфере, в частности в обмене знаниями и технологиями для безопасного и эффективного использования мирного атома", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В рамках мероприятия посольство Украины в США представило выставку "50 изобретений, которые Украина подарила миру", которую можно увидеть в одном из ведущих учебных заведений США - Университете Джорджа Вашингтона.

"Посол Украины в США Валерий Чалый Валерий Чалый отметил, что сегодня Украина имеет большой потенциал и мощных специалистов в ядерной сфере, готовых применять свои умения для реализации совместных с американскими партнерами проектов.

Теги: #сша #образование #украина #сотрудничество
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