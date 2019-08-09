За сутки четверга боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

За минувшие сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"8 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…. За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Богдановки - из противотанкового гранатомета; дважды неподалеку Водяного - из стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберного пулемета; вблизи Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; вблизи Широкино - из стрелкового оружия; неподалеку Новогригорьевки - со станкового противотанкового гранатомета; вблизи Лебединского - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз: неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток противник 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Лебединского - из стрелкового оружия", - подытожили в штабе ООС.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.