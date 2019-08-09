В Ривненской области пьяный 15-летний подросток сбил насмерть велосипедиста

В г. Сарнах Ривненской области 15-летний подросток находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на велосипедиста, который от полученных травм умер в больнице, не приходя в сознание, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Ривненской области.

"Не имея права управления транспортным средством, 15-летний сарнинчанин на автомобиле марки Skoda Oktavia сбил на проезжей части велосипедиста, 34-летнего местного жителя. В результате ДТП пострадавший получил телесные повреждения в виде политравмы, открытой черепно-мозговой травмы, ушиба мозга, открытого перелома колени ", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Ривненской области в четверг вечером.

В полиции уточнили, что несовершеннолетний водитель, совершивший наезд находился в состоянии алкогольного опьянения - алкотестер показал 0,8 промилле.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины