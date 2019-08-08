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23:57 08.08.2019

Уходящий в отставку спикер сейма Польши намерен принять участие в намеченных на осень парламентских выборах – ТВ

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Уходящий в отставку спикер сейма Польши намерен принять участие в намеченных на осень парламентских выборах – ТВ

 Председатель польского сейма Марек Кухчиньский, объявивший об отставке из-за скандала вокруг использования правительственного самолета в личных целях, намерен принять участие в осенних парламентских выборах от партии "Право и справедливость", сообщает в четверг польский телеканал Polsat со ссылкой на лидера партии Ярослава Качиньского.

Ожидается, что Кухчиньский официально подаст в отставку в пятницу.

Отставка Кухчиньского связана со скандалом вокруг использования правительственного самолета им и членами его семьи в личных целях.

Как стало известно журналистам, кроме него, правительственный самолет использовали и другие политики из правящей партии "Право и справедливость".

Между тем, польская пресса сообщает, что лидер партии Качиньский выразил несогласие с решением спикера парламента, но при этом с уважением отнесся к этому шагу Кухчиньского.

Теги: #польша #перспективы #председатель #сейм
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