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22:47 08.08.2019

В КГГА заявляют об отсутствии разрешения на обыск: речь идет исключительно о временном доступ к вещам и документам

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В КГГА заявляют об отсутствии разрешения на обыск: речь идет исключительно о временном доступ к вещам и документам

В Киевской городской государственной администрации заявляют,  что в постановлении Голосеевского суда Киева относительно строительства участка Большой кольцевой дороги речь идет исключительно о временном доступе к вещам и документам, о не о проведении обысков, сообщает пресс-служба КГГА.

"В Постановлении Голосеевского районного суда города Киева по строительству участка Большой кольцевой дороги от ул. Рокоссовского до ул. Богатырской речь идет исключительно о временном доступ к вещам и документам, а не о проведении обысков", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в четверг вечером.

Как рассказали в КГГА, информация в постановлении Голосеевского районного суда города Киева от 24.07.2019 по делу № 752/13649/19 относительно перечня документов, которыми располагает Департамент экономики и инвестиций КГГА, - не соответствует действительности.

Как сообщалось ранее, соответствующее решение вынес следственный судья Голосеевского райсуда столицы, рассмотрев ходатайство следователя в уголовном производстве по признакам нарушения по статье "Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах" по строительству Большой окружной дороги на участке от просп.Маршала Рокоссовского до ул.Богатырской.

Как говорится в материалах следствия, ожидаемая стоимость договора на проведение строительных работ составила 375,6млн грн. Победителем торгов было объявлено ООО "Эко-строй-трейд", цена в ходе торгов снизилась до 325,914млн грн.

Вскоре КГГА издала новое распоряжение о корректировке проекта, в результате чего стоимость строительства участка длиной 1,8 км выросла до 1,125млрд грн.

В ходе досудебного расследования на месте проведения строительных работ был проведен осмотр. В результате следователи обнаружили, что пока никакие строительные или подготовительные работы там не проводятся.

Теги: #киев #кгга #украина #обыски
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